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Один из пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса скончался в больнице

Один из пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса скончался в больнице

Фото: dps_vl

Один из пострадавших в крупном ДТП с участием рейсового автобуса, произошедшем в воскресенье в Приморье, скончался ночью в больнице. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе краевого департамента здравоохранения, передает «Вести: Приморье».

Напомним, девять пострадавших в ДТП были госпитализированы в Артемовскую районную больницу №1. Среди них трое были с глубокими черепно-мозговыми травмами. В больницу были оперативно вызваны заведующие отделениями травматологии, реанимации и нейрохирургии, пациентам была оказана вся необходимая помощь. Около 4.00 утра скончался 73-летний пациент.

Еще шесть человек остаются в отделении травматологии в состоянии средней тяжести.

Автобус и джип столкнулись утром в воскресенье на выезде из приморского города Артем. Водитель автобуса погиб на месте, водитель джипа получил легкие травмы и отказался от госпитализации. По факту ДТП проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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