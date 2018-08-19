Один из пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса скончался в больнице
Один из пострадавших в крупном ДТП с участием рейсового автобуса, произошедшем в воскресенье в Приморье, скончался ночью в больнице. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе краевого департамента здравоохранения, передает «Вести: Приморье».
Напомним, девять пострадавших в ДТП были госпитализированы в Артемовскую районную больницу №1. Среди них трое были с глубокими черепно-мозговыми травмами. В больницу были оперативно вызваны заведующие отделениями травматологии, реанимации и нейрохирургии, пациентам была оказана вся необходимая помощь. Около 4.00 утра скончался 73-летний пациент.
Еще шесть человек остаются в отделении травматологии в состоянии средней тяжести.
Автобус и джип столкнулись утром в воскресенье на выезде из приморского города Артем. Водитель автобуса погиб на месте, водитель джипа получил легкие травмы и отказался от госпитализации. По факту ДТП проводится проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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