Двое жителей Приморья организовали в гараже нарколабораторию

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте пресекли деятельность группы лиц, занимавшейся культивированием и сбытом марихуаны на территории Владивостока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали 21-летнего ранее судимого жителя Владивостока. Он продавал марихуану. Позже транспортные полицейские установили его подельника, им оказался ранее судимый 43-летний житель краевого центра.

В ходе обыска, проведенного в гаражном боксе, принадлежащем 43-летнему подозреваемому, обнаружена и ликвидирована мини-лаборатория по производству наркотиков.

В гараже фигуранты не только выращивали, но фасовали наркотик. Стражами порядка изъяты банковские карты, сотовые телефоны с сим-картами, а также оборудование, с помощью которого выращивалась марихуана.

Всего из незаконного оборота изъято свыше 700 граммов наркотических веществ каннабиодной группы.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, им грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

В отношении 21-летнего подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении, второй фигурант заключен под стражу.

Расследование продолжается, устанавливаются возможные соучастники преступления.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]