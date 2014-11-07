Двое жителей Приморья организовали в гараже нарколабораторию
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте пресекли деятельность группы лиц, занимавшейся культивированием и сбытом марихуаны на территории Владивостока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских.
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали 21-летнего ранее судимого жителя Владивостока. Он продавал марихуану. Позже транспортные полицейские установили его подельника, им оказался ранее судимый 43-летний житель краевого центра.
В ходе обыска, проведенного в гаражном боксе, принадлежащем 43-летнему подозреваемому, обнаружена и ликвидирована мини-лаборатория по производству наркотиков.
В гараже фигуранты не только выращивали, но фасовали наркотик. Стражами порядка изъяты банковские карты, сотовые телефоны с сим-картами, а также оборудование, с помощью которого выращивалась марихуана.
Всего из незаконного оборота изъято свыше 700 граммов наркотических веществ каннабиодной группы.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, им грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
В отношении 21-летнего подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении, второй фигурант заключен под стражу.
Расследование продолжается, устанавливаются возможные соучастники преступления.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
26.04.2018 Транспортные полицейские Владивостока пресекли канал поставки наркотиков из Амурской области
-
17.09.2017 Транспортные полицейский задержали во Владивостоке наркодилеров
-
06.12.2016 Приморские полицейские задержали наркосбытчика в селе Родниковое
-
28.10.2016 В Ханкайском районе Приморья полицейские изъяли 93 кг марихуаны
-
22.08.2016 Полицейские закрыли наркопритон в Уссурийске
-
07.11.2014 Во Владивостоке ликвидирована организованная преступная группа по сбыту наркотиков
Добавить комментарий