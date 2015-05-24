Горячая вода начала поступать в дома жителей Владивостока

Энергетики раньше срока закончили работы в некоторых частях города Владивостока. По данным на 20 августа, раньше заявленных сроков в связи с оперативной работой горячая вода пришла в дома потребителям, проживающим в районе полуострова Голдобин, а также от кольца Первой речки до Эгершельда. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу энергетиков.

Помимо этого, горячая вода подается в дома жителей Первомайского района и части Ленинского района, получающих тепло от ТЭЦ-2, а также жителей Фрунзенского и части Ленинского и Первореченского районов, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1. Второй этап летне-осенних гидравлических испытаний в этих частях приморской столицы подошел к концу. На участках, не прошедших гидравлические испытания ведутся ремонтные работы, в связи с чем у некоторых жителей отсутствует ГВС.

Специалисты напоминают горожанам: несмотря на то, что магистральные сети отремонтированы и готовы к подаче воды, существуют еще внутриквартальные (разводящие) сети, находящиеся на балансе других организаций, включая МУПВ «ВПЭС», специалисты которых могут проводить работы на своих участках.

В случае отсутствия ГВС по указанному выше адресу, горожанам следует обратиться в МУПВ «ВПЭС», либо в свою управляющую компанию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]