На территории игорной зоны в Приморье, где было найдено древнее поселение, проведут раскопки

Корпорация развития Приморского края продолжает строительство новых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Следующим этапом проекта станет создание автомобильной дороги протяженностью более двух километров. Ранее здесь было обнаружено древнее городище, поэтому прежде чем начать строительство, специалисты проведут археологические раскопки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Сейчас на площадке развлекательного курорта ведутся работы по обеспечению инфраструктурой одного из трех строящихся объектов – гостинично-развлекательного комплекса Naga Vladivostok.

Новый объект находится в активной стадии строительства, в связи с этим на месте создаются объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Ранее на этом участке были проведены изыскания и возникла необходимость осуществить спасательные археологические работы на одной из частей автодороги. Необходимые разведочные работы уже провел Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы. Обнаруженный памятник определен как поселение янковской археологической культуры раннего железного века, возраст его составляет примерно 2800-2200 тысяч лет. Впервые памятник был описан в 1926 году – на его поверхности были обнаружены многочисленные фрагменты керамики и каменное орудие, раковины, кости животных, а также места стоянки древних поселений.

«Раскопки с полным изъятием артефактов начнутся в конце августа. Общая площадь работ составит более 17 тысяч квадратных метров – это сектор 4 автодороги, находящийся на границе с участком компании Naga вдоль озера Черепашье. Сейчас на площадке проводятся подготовительные работы: покос травы, расчистка территории, размещение городка по археологическим исследованиям и раскопкам, разметка секторов культурного слоя», – сообщили специалисты.

По предварительным данным, работы займут не более 3,5 месяцев. По согласованию с корпорацией, на месте археологических раскопок можно будет проводить видео- и фотосъемку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]