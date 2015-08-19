Третий этап летне-осенних гидравлических испытаний начался во Владивостоке

20 августа во Владивостоке стартовал третий этап осенне-летних гидравлических испытаний. Это итоговая проверка готовности магистральных трубопроводов к работе во время предстоящего отопительного сезона. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу энергетиков.

Таким образом, с 20 по 27 августа коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная»:

100-летия Владивостока: 28, 88, 90, 92, 98а, 100а, 102, 104, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 120а, 121, 123, 124, 125а, 126, 128, 128а, 129, 130, 130а, 131, 133, 133а, 133у, 134, 135, 136, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 149, 151, 153;

Арсенальная: 15;

Багратиона: 4, 6, 6а, 8;

Бородинская: 20у, 23/9, 25, 27, 29, 31, 33, 37/3, 39, 41а, 43, 45, 46/50, 47;

Давыдова: 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 28, 28а, 28б, 28в, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 33а, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42а, 100у;

Енисейская: 1, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24;

Кирова: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19/1, 19/2, 20, 20а, 21/1, 21/2, 22, 22а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 93, 112;

Кутузова: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5в, 7;

Магнитогорская: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11у, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

Русская: 2а, 2д, 5, 7, 9, 9б, 11, 11а, 15, 17а, 19в, 25, 27, 27а, 29, 33, 35, 37, 39, 39а, 41в, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 53а, 53б, 53д, 55, 55а, 55а/0, 57, 57а, 57б, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/63, 61, 61в, 63, 65а, 67/1, 67/2, 68/1, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 72в, 73, 73а, 73б, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 76б, 77, 78, 78а, 79, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 86, 87, 87а, 88, 88а, 88а, 90, 94, 94а, 97, 98, 99;

Татарская: 1, 5, 6;

Узбекская: 14, 15;

Чапаева: 2, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 24, 26;

Чкалова: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26.



100-летия Владивостока: 14, 18, 20а, 22, 24, 26, 28а, 28б, 28в, 28г, 29а, 30, 30а, 30б, 30в, 30д, 30у, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 36, 36б, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84;

Адмирала Горшкова: 2, 4, 20, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34, 36, 38, 40;

Адмирала Смирнова: 14, 16, 18;

Анны Щетининой: 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39;

Бородинская: 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 15, 15б, 17, 18, 19;

Волховская: 2, 4, 10, 22, 27, 31;

Вострецова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 12\1, 13, 15, 15а, 19;

Гамарника: 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 14б, 15, 16, 17, 18в, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 26а;

Героев Варяга: 2, 2\2, 2в, 4, 4\1, 4\2, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 11;

Днепровская: 1, 2а, 3, 5, 7, 7у, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 51, 55;

Днепровский: 1, 2, 3а, 4, 5\1, 7;

Днепропетровская: 15, 18;

Завойко: 2, 4, 6, 8;

Ильичева: 3, 3а, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32;

Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8, 10а, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 26б, 28а, 30а, 32, 32\2, 32\3, 32\4, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40\1, 40\2, 42, 48, 50;

Камская: 5, 5а, 9;

Камский: 1\3, 2, 5, 6, 6, 6\1, 6\2, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8;

Карбышева: 6\1, 6\2, 6\3, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 42у, 44, 46, 46а, 48, 50, 50\1, 50\2, 52, 54;

Колесника: 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9;

Корнилова: 1, 3, 5, 8, 8у, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23;

Кутузова: 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10;

Мичуринская: 23а;

Нахимова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18;

Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33;

Овчинникова: 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у, 4, 6, 8;

Печорская: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10;

Постышева: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 43у, 45, 47, 49;

Русская: 40, 46б, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 57г, 57ж, 57к, 57л, 57м, 57н, 57р, 57т, 57ф, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66;

Светланская: 7;

Тухачевского: 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;

Ульяновская: 4, 6, 8, 10\1, 10\2, 10\3, 12\1, 12\2, 12\3;

Уральская: 6;

Фирсова: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8б;

Шошина: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19в, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 3у, 41;

Южно-Уральская: 4, 5, 6, 8, 10а, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25\10, 26, 27, 28, 29, 30, 31.



Помимо этого, после второго этапа гидравлических испытаний на некоторых участках магистральных теплотрасс проходят ремонтные работы, в связи с чем от ГВС отключены потребители, проживающие по следующим адресам:



До 21 августа

40 лет ВЛКСМ: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21у, 3, 5, 7, 9;

Борисенко: 9, 9а, 10, 10/7, 12а, 20, 22, 28, 30, 32;

Героев Хасана: 14, 15, 22;

Гризодубовой: 55, 57;

Нестерова: 3, 5;

Промышленная: 2;

Сафонова: 4, 6;

Талалихина: 1, 2;

Часовитина: 10, 12;

Героев Хасана: 4, 6, 10, 12;

Гризодубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Сафонова: 2;

Связи: 3, 5;

Часовитина: 1, 3, 3у, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27.

До 24 августа

Алеутская: 38, 41, 44;

Батарейная: 6, 8/1;

Мордовцева: 3, 6, 8а;

Океанский: 13, 17, 19, 19а;

Семеновская: 15, 17/19, 23;

Фонтанная: 18/2, 18/3, 19, 31, 31/2, 35.



Вязовая: 1, 1у, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9у, 10, 12;

Героев Тихоокеанцев: 1а, 16, 20а, 20б, 20в, 20г;

Интернациональная: 51;

Каштановая: 13;

Кипарисовая: 2, 16, 18, 20;

Коммунаров: 32, 32а, 36/1;

Окатовая: 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21;

Слуцкого: 16/1, 16/2, 16/3, 16у;

Бурачка: 11, 13, 13у, 15, 17;

Вязовая: 9у;

Кипарисовая: 16, 18, 20;

Олега Кошевого: 3, 5, 7.

До 27 августа

Можайская: 1б, 20, 22, 24;

Сочинская: 1, 3, 5, 7, 15;



Амурская: 19, 19а;

Западная: 29;

Мыс Чумака: 1а;

Острякова: 41.



Алеутская: 2, 8, 10а, 12а, 16, 26/1;

Береговая: 3, 6, 8;

Корабельная набережная: 7;

Океанский пр-т: 8, 9/11, 10/12, 10б;

Светланская: 13, 17, 22, 31, 35, 37, 38/40, 41, 48;

Семеновская: 7/11, 9, 20, 22/24, 25а, 26, 30, 32, 34, 36;

Уборевича: 5а, 6, 8;

Фокина: 15, 18, 22, 23/1, 23/2, 23/4, 23а, 25, 27, 29, 31.



Алеутская: 57а, 57б, 61;

Октябрьская: 4, 6, 6а, 8, 10;

Пограничная: 22, 22а;

Пологая: 21;

Прапорщика Комарова: 4, 10.



до 30 августа

Гульбиновича: 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32;

Интернациональная: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71;

Калинина: 19, 21, 41, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 55;

Киевская: 5;

Можжевеловая: 1а;

Терешковой: 10, 12, 14, 16;

Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 11.



Березовая: 5, 7, 9, 11, 21;

Калинина: 57, 78, 80, 82, 82у, 84, 89, 91, 105, 107, 109, 111, 113;

Кизлярская: 7;

Краева: 3, 6, 8;

Надибаидзе: 18, 20, 24;

Ольховая: 17, 19;

Ольховская: 3;

Очаковская: 5;

Фастовская: 2, 14, 14у, 20, 47;

Харьковская: 10, 10у;

Черемуховая: 11, 17.



Беляева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Борисенко: 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б, 104, 104а, 106а, 108, 108а, 110;

Волкова: 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;

Добровольского: 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

Космонавтов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27;

Монтажная: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 11, 11б, 13, 15, 15а;

Нарвская: 13;

Никифорова: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 57;

Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а;

Пацаева: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11;

Сафонова: 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33у, 34, 36, 37, 39;

Сахалинская: 1у, 5а, 5в, 8, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61;

Строительная 2-я: 15, 21;

Строительная 3-я: 9, 10, 11, 12, 18б;

Борисенко: 50, 52, 58, 104а, 108, 108а, 110;

Монтажная: 1, 11, 11б, 13, 15, 15а;

Нарвская: 13;

Никифорова: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 57;

Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а;

Сафонова: 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33у, 34, 36, 37, 39;

Сахалинская: 32а, 32б;

Строительная 2-я: 15, 21;

Строительная 3-я: 12, 18б.



До 31 августа

Алеутская: 51;

Нерчинская: 3, 4, 6, 8, 21, 23;

Октябрьская: 14, 16, 18, 20, 20;

Партизанский: 6, 8, 10, 12а;

Пологая: 16, 17, 18, 24, 28, 30/34, 31, 32/2, 34, 53а;

Прапорщика Комарова: 18, 27, 29/1, 31, 31а, 45а;

Уткинская: 3, 5, 5а, 9, 10, 11, 11б, 13, 13, 14, 18, 30, 32, 34.



Семеновская: 3, 5а, 7, 9б.



Казанская: 1, 5, 7;

Крыгина: 1, 3, 6;

Самарская: 10а;

Стрельникова: 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12.



Крыгина: 40, 42а, 86в;

Леонова: 64, 66;

Морская 1-я: 27;

Набережная: 1, 5в, 9, 10, 16, 20;

Сипягина: 19;

Станюковича: 3;

Тигровая: 7, 9;

Ялтинская: 18.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]