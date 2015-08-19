Третий этап летне-осенних гидравлических испытаний начался во Владивостоке
20 августа во Владивостоке стартовал третий этап осенне-летних гидравлических испытаний. Это итоговая проверка готовности магистральных трубопроводов к работе во время предстоящего отопительного сезона. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу энергетиков.
Таким образом, с 20 по 27 августа коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная»:
100-летия Владивостока: 28, 88, 90, 92, 98а, 100а, 102, 104, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 120а, 121, 123, 124, 125а, 126, 128, 128а, 129, 130, 130а, 131, 133, 133а, 133у, 134, 135, 136, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 149, 151, 153;
Арсенальная: 15;
Багратиона: 4, 6, 6а, 8;
Бородинская: 20у, 23/9, 25, 27, 29, 31, 33, 37/3, 39, 41а, 43, 45, 46/50, 47;
Давыдова: 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 28, 28а, 28б, 28в, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 33а, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42а, 100у;
Енисейская: 1, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24;
Кирова: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19/1, 19/2, 20, 20а, 21/1, 21/2, 22, 22а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 93, 112;
Кутузова: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5в, 7;
Магнитогорская: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11у, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
Русская: 2а, 2д, 5, 7, 9, 9б, 11, 11а, 15, 17а, 19в, 25, 27, 27а, 29, 33, 35, 37, 39, 39а, 41в, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 53а, 53б, 53д, 55, 55а, 55а/0, 57, 57а, 57б, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/63, 61, 61в, 63, 65а, 67/1, 67/2, 68/1, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 72в, 73, 73а, 73б, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 76б, 77, 78, 78а, 79, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 86, 87, 87а, 88, 88а, 88а, 90, 94, 94а, 97, 98, 99;
Татарская: 1, 5, 6;
Узбекская: 14, 15;
Чапаева: 2, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 24, 26;
Чкалова: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26.
100-летия Владивостока: 14, 18, 20а, 22, 24, 26, 28а, 28б, 28в, 28г, 29а, 30, 30а, 30б, 30в, 30д, 30у, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 36, 36б, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84;
Адмирала Горшкова: 2, 4, 20, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34, 36, 38, 40;
Адмирала Смирнова: 14, 16, 18;
Анны Щетининой: 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39;
Бородинская: 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 15, 15б, 17, 18, 19;
Волховская: 2, 4, 10, 22, 27, 31;
Вострецова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 12\1, 13, 15, 15а, 19;
Гамарника: 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 14б, 15, 16, 17, 18в, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 26а;
Героев Варяга: 2, 2\2, 2в, 4, 4\1, 4\2, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 11;
Днепровская: 1, 2а, 3, 5, 7, 7у, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 51, 55;
Днепровский: 1, 2, 3а, 4, 5\1, 7;
Днепропетровская: 15, 18;
Завойко: 2, 4, 6, 8;
Ильичева: 3, 3а, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32;
Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8, 10а, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 26б, 28а, 30а, 32, 32\2, 32\3, 32\4, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40\1, 40\2, 42, 48, 50;
Камская: 5, 5а, 9;
Камский: 1\3, 2, 5, 6, 6, 6\1, 6\2, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8;
Карбышева: 6\1, 6\2, 6\3, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 42у, 44, 46, 46а, 48, 50, 50\1, 50\2, 52, 54;
Колесника: 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9;
Корнилова: 1, 3, 5, 8, 8у, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23;
Кутузова: 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10;
Мичуринская: 23а;
Нахимова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18;
Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33;
Овчинникова: 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у, 4, 6, 8;
Печорская: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10;
Постышева: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 43у, 45, 47, 49;
Русская: 40, 46б, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 57г, 57ж, 57к, 57л, 57м, 57н, 57р, 57т, 57ф, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66;
Светланская: 7;
Тухачевского: 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;
Ульяновская: 4, 6, 8, 10\1, 10\2, 10\3, 12\1, 12\2, 12\3;
Уральская: 6;
Фирсова: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8б;
Шошина: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19в, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 3у, 41;
Южно-Уральская: 4, 5, 6, 8, 10а, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25\10, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Помимо этого, после второго этапа гидравлических испытаний на некоторых участках магистральных теплотрасс проходят ремонтные работы, в связи с чем от ГВС отключены потребители, проживающие по следующим адресам:
До 21 августа
40 лет ВЛКСМ: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21у, 3, 5, 7, 9;
Борисенко: 9, 9а, 10, 10/7, 12а, 20, 22, 28, 30, 32;
Героев Хасана: 14, 15, 22;
Гризодубовой: 55, 57;
Нестерова: 3, 5;
Промышленная: 2;
Сафонова: 4, 6;
Талалихина: 1, 2;
Часовитина: 10, 12;
Героев Хасана: 4, 6, 10, 12;
Гризодубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
Сафонова: 2;
Связи: 3, 5;
Часовитина: 1, 3, 3у, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27.
До 24 августа
Алеутская: 38, 41, 44;
Батарейная: 6, 8/1;
Мордовцева: 3, 6, 8а;
Океанский: 13, 17, 19, 19а;
Семеновская: 15, 17/19, 23;
Фонтанная: 18/2, 18/3, 19, 31, 31/2, 35.
Вязовая: 1, 1у, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9у, 10, 12;
Героев Тихоокеанцев: 1а, 16, 20а, 20б, 20в, 20г;
Интернациональная: 51;
Каштановая: 13;
Кипарисовая: 2, 16, 18, 20;
Коммунаров: 32, 32а, 36/1;
Окатовая: 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21;
Слуцкого: 16/1, 16/2, 16/3, 16у;
Бурачка: 11, 13, 13у, 15, 17;
Вязовая: 9у;
Кипарисовая: 16, 18, 20;
Олега Кошевого: 3, 5, 7.
До 27 августа
Можайская: 1б, 20, 22, 24;
Сочинская: 1, 3, 5, 7, 15;
Амурская: 19, 19а;
Западная: 29;
Мыс Чумака: 1а;
Острякова: 41.
Алеутская: 2, 8, 10а, 12а, 16, 26/1;
Береговая: 3, 6, 8;
Корабельная набережная: 7;
Океанский пр-т: 8, 9/11, 10/12, 10б;
Светланская: 13, 17, 22, 31, 35, 37, 38/40, 41, 48;
Семеновская: 7/11, 9, 20, 22/24, 25а, 26, 30, 32, 34, 36;
Уборевича: 5а, 6, 8;
Фокина: 15, 18, 22, 23/1, 23/2, 23/4, 23а, 25, 27, 29, 31.
Алеутская: 57а, 57б, 61;
Октябрьская: 4, 6, 6а, 8, 10;
Пограничная: 22, 22а;
Пологая: 21;
Прапорщика Комарова: 4, 10.
до 30 августа
Гульбиновича: 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32;
Интернациональная: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71;
Калинина: 19, 21, 41, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 55;
Киевская: 5;
Можжевеловая: 1а;
Терешковой: 10, 12, 14, 16;
Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 11.
Березовая: 5, 7, 9, 11, 21;
Калинина: 57, 78, 80, 82, 82у, 84, 89, 91, 105, 107, 109, 111, 113;
Кизлярская: 7;
Краева: 3, 6, 8;
Надибаидзе: 18, 20, 24;
Ольховая: 17, 19;
Ольховская: 3;
Очаковская: 5;
Фастовская: 2, 14, 14у, 20, 47;
Харьковская: 10, 10у;
Черемуховая: 11, 17.
Беляева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Борисенко: 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б, 104, 104а, 106а, 108, 108а, 110;
Волкова: 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;
Добровольского: 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;
Космонавтов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27;
Монтажная: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 11, 11б, 13, 15, 15а;
Нарвская: 13;
Никифорова: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 57;
Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а;
Пацаева: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11;
Сафонова: 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33у, 34, 36, 37, 39;
Сахалинская: 1у, 5а, 5в, 8, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61;
Строительная 2-я: 15, 21;
Строительная 3-я: 9, 10, 11, 12, 18б;
Борисенко: 50, 52, 58, 104а, 108, 108а, 110;
Монтажная: 1, 11, 11б, 13, 15, 15а;
Нарвская: 13;
Никифорова: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 57;
Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а;
Сафонова: 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33у, 34, 36, 37, 39;
Сахалинская: 32а, 32б;
Строительная 2-я: 15, 21;
Строительная 3-я: 12, 18б.
До 31 августа
Алеутская: 51;
Нерчинская: 3, 4, 6, 8, 21, 23;
Октябрьская: 14, 16, 18, 20, 20;
Партизанский: 6, 8, 10, 12а;
Пологая: 16, 17, 18, 24, 28, 30/34, 31, 32/2, 34, 53а;
Прапорщика Комарова: 18, 27, 29/1, 31, 31а, 45а;
Уткинская: 3, 5, 5а, 9, 10, 11, 11б, 13, 13, 14, 18, 30, 32, 34.
Семеновская: 3, 5а, 7, 9б.
Казанская: 1, 5, 7;
Крыгина: 1, 3, 6;
Самарская: 10а;
Стрельникова: 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12.
Крыгина: 40, 42а, 86в;
Леонова: 64, 66;
Морская 1-я: 27;
Набережная: 1, 5в, 9, 10, 16, 20;
Сипягина: 19;
Станюковича: 3;
Тигровая: 7, 9;
Ялтинская: 18.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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