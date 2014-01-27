Кампания по вакцинации от гриппа стартует в Приморье 1 сентября

Прививочная кампания против гриппа стартует в Приморье 1 сентября. В этом году в крае планируется привить от сезонного заболевания 45% населения, это на 5% больше, чем в прошлом году.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения Приморского края, сейчас в регион осуществляется поставка вакцины «Совигрипп» для взрослых. Поставка вакцин против гриппа для детей ожидается в конце августа.

Для того, чтобы сделать прививку от гриппа, необходимо прийти в поликлинику по месту жительства и пройти в прививочный кабинет. При себе нужно иметь паспорт и медицинский полис.

В предэпидемический сезон в рамках Национального календаря профилактических прививок запланировано охватить вакцинацией против гриппа 45% от совокупного населения Приморского края.

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что помимо федеральной поставки вакцины Приморье направит еще 1 миллион рублей на вакцинацию категорий, не вошедших в Национальный календарь прививок.

«Мы ежегодно готовимся к сезонному повышению гриппа, в том числе повышая охват профилактической вакцинацией. Прививочная кампания стартует 1 сентября, и ее работа продлится до ноября. Этот период является оптимальным временем для иммунизации, поскольку у организма есть достаточно времени для того, чтобы сформировать стойкий иммунитет», – отметили в ведомстве.

Напомним, бесплатная вакцинация против гриппа в регионе проводится всем детям с 6 месяцев, учащимся 1-11 классов, работникам медицинских и образовательных учреждений, торговли, общественного питания, пищевой промышленности, сферы обслуживания, транспорта, коммунальной сферы, студентам средних профессиональных и высших учебных заведений, людям старше 60 лет, беременным женщинам, призывникам, людям с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Взрослые, не входящие в данные группы, могут пройти вакцинацию в частном порядке и за счет средств работодателей.

Отметим, что в прошлом году благодаря активной вакцинации населения регион не вошел в число территорий России, где был значительно превышен эпидемиологический порог и вводились массовые карантинные мероприятия.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]