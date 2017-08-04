«Вести: Приморье»: Во Владивостоке вступит в силу «самый глупый закон мира»?
Во Владивостоке вступили в силу Правила благоустройства города. Они достаточно строгие, предусмотрены и штрафы. Но горожане причисляют этот правовой акт к самым глупым законам мира. Почему городские дети рискуют забыть, как выглядят лошади, и где теперь можно выгуливать собак, расскажем в программе «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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