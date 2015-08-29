Бег, велосипед, потом опять бег — и все это по пересеченной местности. Соревнования по дуатлону состоялись на острове Русский. Десятки горожан разных возрастов вышли на дистанцию.

- Я бегаю потому, что я спортсменка! Ну, я быстро бегаю, очень быстро!

- Скучно дома сидеть!

- Просто хочу быть спортсменкой!

Только что эти девчонки пробежали свои 500 метров, и уже с медалями. Но их родителям «грозит» более серьезная дистанция по пересеченной местности.

Алексей Смычков, участник соревнований по дуатлону: «Дуатлон у нас сегодня. Бежим 5 километров, едем 15 и снова бежим 5. На «Гонке героев» приходил первым в своем дивизионе».

Инна Рязанова, участник соревнований по дуатлону: «Для себя, для самоусовершенствования, чтобы доказать, что жизнь не только в офисе, а где-то еще».

Те, кто сегодня не бежит, участвуют как болельщики. Переживать приехали целыми семьями.

Виталия Тишкина, болельщица: «Нас заманили друзья, чтобы бегать детям. А друзья давно в спорте».

Ирина Грибанова, болельщица: «У нас папа бегает. Дуатлонит. Мы и сами увлекаемся, просто в декрете».

На Дальнем Востоке такой формат соревнований только начинает завоевывать своих поклонников. Но каждый год вышедших на дистанцию смельчаков становится больше.

Дмитрий Якухний, председатель спортивного клуба по триатлону: «У нас любые участники: и дети, и взрослые».

- Много сошедших с дистанции?

- Сошедших однозначно не будет, потому что все участники подготовленные. И даже если кто-то перейдет на шаг, мы все равно его будем приветствовать, и каждый участник получит свою медаль, финишируя.

Бегать по Русскому очень даже не легко. Если не вниз, то обязательно вверх. Пока бежишь, любуешься панорамой залива и пилонами моста. А еще погода в помощь — дожди смыли летнюю духоту и принесли первую осеннюю прохладу.

Олег Семенов, участник соревнований, г. Дальнегорск: «Это в первую очередь победа над собою. Мне вот 55 будет через два месяца. Поэтому десятка по трейларингу, я считаю, хорошо. У меня вот супруга моя, которая, глядя на меня, тоже стала бегать. Бег — это здоровье».

Следующие соревнования уже в начале сентября. Очередной дуатлон и трейларинг посвятят Восточному форуму.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]