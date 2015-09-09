Японскую еду для кошек не пустили во Владивосток

Ввоз более 1,5 тонн корма для животных из Японии на территорию Российской Федерации был приостановлен из-за неправильно оформленных ветеринарных документов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

В торговом порту Владивостока был выявлен факт попытки ввоза на территорию России крупной партии поднадзорной продукции – корма для животных (консервы для кошек), общим весом 1512 кг, с нарушением ветеринарно-санитарных требований. Груз прибыл в Приморье морским транспортом из Японии для дальнейшей отправки в Иркутск.

При проведении документарного контроля госинспектором Управления установлено, что на коносаменте отсутствует номер ветеринарного сертификата, что не соответствует Решению Комиссии Таможенного союза № 317 (пункт 6.12.2. положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза Утвержденного решением комиссии таможенного союза от 18.06.2010). Кроме того, выявлены несоответствия названия и адреса грузоотправителя коносамента с импортным ветеринарным сертификатом, а также отсутствие в импортном ветеринарном сертификате сведений о номере контейнера и сведений о маркировке.

На основании действующего законодательства РФ и Евразийского экономического союза специалистами территориального Управления было принято решение о запрете дальнейшего движения поднадзорной продукции до устранения выявленных нарушений, после чего груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]