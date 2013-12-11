Большегруз с контейнером перевернулся на кольце Первой Речки во Владивостоке

ДТП с участием большегруза произошло во Владивостоке в темное время суток 20 августа.

На Океанском проспекте в темное время суток водитель грузовика не справился с управлением, и многотонная машина перевернулась. Авария попала в объектив камеры наблюдения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на youtube-канал Astakada.

На видео запечатлен момент, когда контейнеровоз входит в поворот на кольце, инерция тянет контейнер в бок, и водитель теряет контроль над ситуацией — машина переворачивается на дороге и падает на бок. Грузовой автомобиль задевает припаркованную машину. На место происшествия прибыли полицейские и работники скорой помощи. Позже на место так же прибыл кран, который подставил автомобиль на колеса, и машина покинула место ДТП. Контейнер так же подняли краном уже в светлое время суток и увезли с места происшествия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]