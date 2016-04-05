Рядом со следственным изолятором Владивостока ограничат стоянку машин вдоль дороги

На участке дороги от Партизанского проспекта до улицы Нерчинской, проходящей рядом со следственным изолятором № 1, установят знаки «Стоянка запрещена». Нарушителям будет грозить не только штраф, но и эвакуация транспортного средства. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В управлении дорог и благоустройства администрации города пояснили, что установка запрещающих знаков связана с организацией дорожного движения на данном участке, а также в целях безопасности жизни и здоровья граждан.

«Здесь будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» вместе с дополнительными информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.1 «Зона действия». Зона действия знаков будет распространяться на 100 метров от Партизанского проспекта и на 50 метров от улицы Нерчинской по направлению движения автотранспорта», - пояснили специалисты.

Администрация приморской столицы просит автолюбителей быть внимательными за рулем и соблюдать требования дорожных знаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]