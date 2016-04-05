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Рядом со следственным изолятором Владивостока ограничат стоянку машин вдоль дороги

Рядом со следственным изолятором Владивостока ограничат стоянку машин вдоль дороги

На участке дороги от Партизанского проспекта до улицы Нерчинской, проходящей рядом со следственным изолятором № 1, установят знаки «Стоянка запрещена». Нарушителям будет грозить не только штраф, но и эвакуация транспортного средства. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В управлении дорог и благоустройства администрации города пояснили, что установка запрещающих знаков связана с организацией дорожного движения на данном участке, а также в целях безопасности жизни и здоровья граждан.

«Здесь будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» вместе с дополнительными информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.1 «Зона действия». Зона действия знаков будет распространяться на 100 метров от Партизанского проспекта и на 50 метров от улицы Нерчинской по направлению движения автотранспорта», - пояснили специалисты.

Администрация приморской столицы просит автолюбителей быть внимательными за рулем и соблюдать требования дорожных знаков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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