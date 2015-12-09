Героический подвиг моряков танкера «Таганрог» вспоминают во Владивостоке. Видеорепортаж Анны Маричевой
Ровно 73 года назад последний смертник японских ВВС был сбит в районе Первой Речки Владивостока. Простые моряки танкера «Таганрог» тогда не позволили случиться трагедии. Их героический подвиг вспоминают и сейчас. С той же самой нефтебазы, где танкер сбил вражеский самолет — наш репортаж.
Сегодня на территории владивостокской нефтебазы спокойно. Здесь хранят и переваливают нефтепродукты, заправляют суда. Но 73 года назад, в это же время, танкер «Таганрок» принял бой с вражеским самолетом. 18 августа 1945 года японский летчик-камикадзе попытался взорвать корабли, наполненные нефтепродуктами. Но ему помешал экипаж «Таганрога».
Юрий Носарев, заместитель председателя Приморской региональной общественной организации ветеранов войны и труда Дальневосточного морского пароходства: «Упал этот камикадзе рядом с бортом, и те запасы бензина, что у него выплеснулись, они же загорелись, и рядом все это происходило у борта, я представляю, какова была быстрота и усилие отбить это пламя».
Каждый год в августе на этом месте вспоминают героический поступок экипажа «Таганрога». Компания ННК особое внимание уделяет этому мероприятию, считает его важным и помнит, какой ценой досталась эта победа нашим дедам и прадедам.
Андрей Брик, председатель Думы г. Владивостока: «Чтить и помнить о тех людях, которые совершили подвиг в те годы и сохранили город Владивосток, сохранили жизнь тысячам жителей города Владивостока».
Среди почетных гостей — и дочь старшего механика танкера «Таганрог» Константина Поверова.
Наталья Горчакова, дочь механика танкера «Таганрог» Константина Поверова: «Если говорить о том, что я знала об этом — да почти ничего, а когда мы пытались задавать вопросы, он сказал: спокойно, не надо, придет время, все узнаете».
Цветы у мемориала лежат всегда. А о героях танкера сочиняют песни. Так, в этот день впервые прозвучало произведение поэта Андрея Пономаренко «Подвиг «Таганрога».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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