Приморцы стали свидетелями оптического феномена
Необычное и красочное природное явление наблюдали жители центрального Приморья.
На днях приморцы, проживающие в Спасске-Дальнем, Арсеньеве и Дальнегорске стали свидетелями гало. На редакционный WhatsApp программы «Вести: Приморье» (+7 914 076 47 77) очевидцы прислали фото, на которых запечатлен радужный круг, опоясывающий яркое солнце.
Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, пишет Википедия. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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