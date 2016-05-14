Приморцы стали свидетелями оптического феномена

Необычное и красочное природное явление наблюдали жители центрального Приморья.

На днях приморцы, проживающие в Спасске-Дальнем, Арсеньеве и Дальнегорске стали свидетелями гало. На редакционный WhatsApp программы «Вести: Приморье» (+7 914 076 47 77) очевидцы прислали фото, на которых запечатлен радужный круг, опоясывающий яркое солнце.

Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, пишет Википедия. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]