В ритме танго провели субботний вечер жители Владивостока. Почти пятьдесят человек приняли участие в международном танцевальном флешмобе в лучах заката под музыку страсти. Подробности расскажем в следующем сюжете.

Тангеро — так называют людей, танцующих танго. Почти 50 человек собрались в непривычном для такого танца месте — на пирсе спортивной набережной. А чтобы выделиться среди множества городов-участников флешмоба, во Владивостоке танцоры надели тельняшки.

Александ Бибик, участник флешмоба: «Мы уже семь лет танцуем танго. Начали танцевать, потому что это, помимо того, что хорошее хобби, во-вторых, это полезно для здоровья. В-третьих, наш сын занимается этим и поэтому у нас с сыном общие интересы».

Наталья Бибик, участник флешмоба: «Привлекает музыка. Она трогает что-то такое в душе, что хочется выйти на паркет и танцевать».

Флешмоб длился около четырех минут — прозвучала всего одна, но очень популярная мелодия. Участникам хватило и этого, ведь танец в этой истории — не самое главное.

Николай Ефремов, участн6ик флешмоба: «Это просто общение, хорошее провождение времени. Да и просто, держать себя как-то в форме, осанку. Это как. Это стиль жизни».

Здесь нет постановочных номеров. Танго — это импровизация. Ритм задает партнер, дама следует за ним. На берегу моря, под шум прибоя с танцем знакомили всех желающих. Да и само мероприятие провели для того, чтобы показать — аргентинское танго доступно каждому.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]