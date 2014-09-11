В войска Восточного округа поступил внезапный приказ
Проверка началась в преддверии масштабных учений Восток-2018, в которых примут участие военные Китая и Монголии. Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о проведении внезапной проверки боеготовности в соединениях и воинских частях Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщают "Вести:Приморье со ссылкой на РИА Новости. Приказ поступил в 12 часов дня по владивостокскому времени.
"Сегодня с 05.00 мск в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС России в плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности", - сказал Шойгу.
Проверка боеготовности на восточном стратегическом направлении продлится пять дней. Проверка началась в преддверии масштабных учений Восток-2018 по указанию президента РФ Владимира Путина. Шойгу отметил, что маневры учений Восток-2018 станут беспрецедентным по масштабам, в них примут участие военные Китая и Монголии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.09.2014 Учения "Восток-2014" подтвердили выросший уровень боеготовности российских войск - Шойгу
-
15.09.2014 Корабли ТОФ устроили бои в Японском и Охотском морях
-
12.09.2014 Более 100 самолетов и вертолетов перебазируют в рамках внезапной проверки войск ВВО
-
11.09.2014 Шойгу приказал Бахину организовать проверку властей на готовность работать в условиях военного времени
-
11.09.2014 Президент РФ ввел на Дальнем Востоке режим "военного времени"
-
11.09.2014 Внезапная проверка боеготовности Восточного военного округа проводится по решению Владимира Путина
Добавить комментарий