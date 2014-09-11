В войска Восточного округа поступил внезапный приказ

Проверка началась в преддверии масштабных учений Восток-2018, в которых примут участие военные Китая и Монголии. Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о проведении внезапной проверки боеготовности в соединениях и воинских частях Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщают "Вести:Приморье со ссылкой на РИА Новости. Приказ поступил в 12 часов дня по владивостокскому времени.

"Сегодня с 05.00 мск в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС России в плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности", - сказал Шойгу.

Проверка боеготовности на восточном стратегическом направлении продлится пять дней. Проверка началась в преддверии масштабных учений Восток-2018 по указанию президента РФ Владимира Путина. Шойгу отметил, что маневры учений Восток-2018 станут беспрецедентным по масштабам, в них примут участие военные Китая и Монголии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]