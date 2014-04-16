Жители Владивостока удивили ученых из правительственного университета

Президент Владимир Путин дал поручение правительству к концу 2024 года увеличить продолжительность «здоровой жизни». Она должна вырасти до 67 лет. А ожидаемая продолжительность жизни в 2030-м должна увеличиться до 80 лет.

Речь идет в первую очередь об оздоровлении нации. Очевидно, что движение в сторону более долгой и успешной жизни, не обремененной болезнями, потребует значительных усилий не только от государства, но и от самих россиян.

Необходимо учитывать и то, что, помимо силы воли, потребуются и дополнительные расходы, так как здоровый образ жизни — вещь, вообще говоря, дорогая. Он требует более качественного питания, расходов на занятия спортом и многого другого.

Поэтому захотеть жить долго может только сам человек, благодаря собственным знаниям, правильному окружению и семье. Но по этой части в нашей стране сохраняются проблемы. Далеко не все россияне готовы прилагать усилия, чтобы обеспечить себе долгую и здоровую жизнь.

Финансовый университет при правительстве РФ уже несколько лет проводит исследования, посвященные отношению граждан России к желаемой продолжительности жизни. Респондентам задается вопрос: «Какова должна быть продолжительность жизни, чтобы можно было сказать, что человек прожил достаточно долго, чтобы продолжительность его жизни можно было назвать достойной и справедливой?»

Опросы показали, что в среднем по стране это 83,4 года — меньше, чем в 2016 году (84,7). Чаще всего долго жить хотят мужчины, представители возрастной группы от 40 до 60 лет, люди с высшим и послевузовским образованием, а также состоятельные россияне.

Исследование проходило в 38 крупных и средних российских городах с населением более 500 тыс. человек — от Северо-Западного федерального округа до Дальнего Востока. При этом результаты имеют региональные различия. Приятно удивили Владивосток и Хабаровск, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Известия.

Например, во Владивостоке среднее значение достойной и справедливой продолжительности жизни, которого его жители хотели бы достичь, составляет 87 лет, что намного выше, чем по стране в целом. Также во Владивостоке доля приверженцев здорового образа жизни составляет 63%, в Хабаровске — 60%, что намного выше среднероссийского показателя, причем Хабаровск — один из лидеров по росту численности сторонников здоровых привычек и бережного отношения к собственной жизни. Здесь 56% респондентов заявили о том, что сторонников ЗОЖ в городе за последнее время стало намного больше.

Во Владивостоке 49% респондентов заявили о том, что в их городе за последнее время люди стали меньше употреблять алкоголь, в Хабаровске того же мнения придерживаются 50% населения. В обоих городах доля тех, кто говорит о снижении пьянства, намного выше среднероссийского показателя. И половина жителей настаивает на том, что необходимо принимать дальнейшие меры по сокращению потребления алкоголя.

50% респондентов во Владивостоке и 47% в Хабаровске говорят о том, что в их городах люди стали меньше курить, две трети жителей считают, что нужны дальнейшие меры по уменьшению числа курящих.

Показатели говорят о том, что активная государственная политика по развитию Дальнего Востока, создание эффективных промышленных центров, совершенствование транспортной системы, вложения в повышение качества жизни людей, развитие медицины, образования и другие меры социально-экономической поддержки региона дают неплохой результат. Это отражается на психологическом климате россиян, живущих в крупных городах региона, их ориентации на счастливую, долгую и здоровую жизнь.

Поэтому необходимо распространить дальневосточный опыт на всю территорию страны. Невозможно законодательно обязать людей делать зарядку по утрам, отказаться от курения, алкоголя и других вредных привычек. Но можно попробовать изменить их отношение к собственной жизни и ее ценности, повысить их мотивацию дольше сохранять активность и здоровье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]