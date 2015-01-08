В Приморье каждое третье ДТП связано с наездом на пешехода
По данным Госавтоинспекции Приморского края, на протяжении семи месяцев наезд на пешехода остается одним из основных видов дорожно-транспортных происшествий. На сегодняшний день под колесами транспортных средств погиб 51 человек, 506 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 116 детей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Наибольшее число автоаварий зарегистрировано в крупных городах: Владивосток (203), Уссурийск (75), Находка (49), Артем (24). 72% ДТП произошли в рабочие дни. В 37% случаев установлена вина пешеходов: переход проезжей части в аварийно-опасном месте при наличии в зоне видимости оборудованного пешеходного перехода, нахождение на проезжей части без цели её перехода.
Более чем в половине случаев гибель пешеходов произошла по их собственной неосторожности.
Госавтоинспекция Приморского края на регулярной основе проводит массовые профилактические мероприятия, что позволило снизить число ДТП, а также пострадавших в них людей.
С начала года в отношении пешеходов, попытавшихся перейти проезжую часть в неустановленном месте, составлено более 33 тысяч административных материалов по статьям 12.29 и 12.30 КоАП РФ, предполагающим штрафные санкции в размере до 1,5 тыс. рублей.
С начала года сотрудниками Госавтоинспекции Приморского края к административной ответственности за нарушение ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ привлечено 588 пешеходов, по результатам рассмотрения судьями вынесено: 371 постановление о наложении штрафа, 29 постановлений о назначении административного ареста в количестве 84 суток и 17 постановлений о назначении обязательных работ сроком на 400 часов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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