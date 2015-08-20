МЧС России усиливает группировку спасателей в Приморском крае

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение — в результате ожидаемых тайфунов прогнозируется выпадение обильных осадков и подъём уровня воды в реках. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Во вторник, 21 августа, в Приморье из Хабаровска убыла автоколонна поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 30 человек.

Спасатели оснащены необходимым оборудованием и снаряжением: лодки, гидрокостюмы, спасательные жилеты, гидравлический инструмент, шанцевый — всё, что может быть полезно и необходимо при спасательных и аварийно-восстановительных работах.

По прогнозу Приморского УГМС в период с 21 по 24 августа в Приморском крае ожидается ухудшение погодных условий. На реках края может осложниться паводковая ситуация.

Спасатели Дальневосточного РПСО, а также еще филиалов в Находке и Владивостоке — всего более 100 специалистов — будут оказывать всю необходимую помощь местным властям и жителям пострадавших районов до полной стабилизации обстановки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]