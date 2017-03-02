Жительница Владивостока ограбила своего гостя
Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, в июле 2018 года, встретив на улице знакомого, женщина пригласила его к себе домой отметить день рождения.
Увидев у гостя золотую цепь с крестиком, фигурантка попросила примерить их. Когда ювелирные изделия оказались у нее, женщина отказалась возвращать вещи хозяину и, выбрав удобный момент, скрылась с похищенным.
В дальнейшем злоумышленница попыталась сдать золото в ближайший ломбард.
В настоящее время уголовное дело направлено в Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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