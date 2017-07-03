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Во Владивостоке работник медико-эстетического центра обокрал клиентку

Во Владивостоке работник медико-эстетического центра обокрал клиентку

Фото: ЮГ Times

Жительница Владивостока лишилась дорогой золотой цепочки, сходив на процедуры в медико-эстетический центр. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление было в мае 2018 года молодым приморцем, который стажировался в учреждении.

Воспользовавшись моментом, когда за его действиями никто не наблюдал, мужчина украл золотую цепочку стоимостью 150 тыс. рублей, принадлежащую клиентке центра.

Признав подсудимого виновным по статье «кража», суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Причиненный потерпевшей ущерб возмещен фигурантом в полном объеме в ходе предварительного следствия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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