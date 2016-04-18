Село Фурманово в Приморье отрезано от большой земли. Река Аввакумовка разлилась и перемыла дорогу на село, в котором остаются еще 60 человек. Об этом "Вести: Приморье" рассказывали в своем сюжете. На подходе к Приморью еще два тайфуна. Что предпринимается, чтобы восстановить сообщение с селом, рассказал один из местных жителей.

Александр Макаров, житель с. Фурманово: «На данный момент ничего не делается. Второй брод, помните, когда мы выезжали, где подмытые мосты. Там что-то три КАМАЗа пошевелились и всё. Дороги в Фурманово нет, хлеба нет. Это хорошо еще, что свет есть. Вот сегодня хочу добраться туда. Можно было, пока вода падает, дорогу сделать, трубы эти возобновить. Всё можно сделать, пока воды нет, потому что идут еще два тайфуна!»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]