Резидент свободного порта Владивосток запустил производство биотоплива
Компания-резидент свободного порта Владивосток приступила к выпуску топливных брикетов. Вложения в проект по созданию безотходного деревоперерабатывающего комплекса составили около 17 млн рублей, на предприятии трудятся 12 работников. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.
Деревоперерабатывающее производство расположено в Ольгинском районе Приморского края. Для размещения производства инвестор отреставрировал капитальное строение, которое используется как производственное помещение, а также построил два ангара для хранения продукции.
Компания-резидент оказывает полный комплекс услуг по лесозаготовке и деревопереработке. Отходы используются в производстве биотоплива – топливных брикетов. Основными потребителями производимого резидентом биотоплива являются как котельные малой и средней мощности, так и теплоэлектроцентрали.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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