Во Владивостоке благоустроят скверы, общественные и дворовые территории

Обновлён список объектов, которые предстоит благоустроить во Владивостоке в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды.

Как сообщает городская администрация, в рамках всероссийского проекта второе рождение получит сквер имени Адмирала Невельского, преобразится общественное пространство рядом с памятником А.С. Пушкину, в планах – преобразить территорию Дворца детского творчества.

Как сообщили в управлении градостроительства и архитектуры, в рамках работ по благоустройству Дворца детского творчества строители отремонтируют фасадную часть здания, построят детскую площадку, игровой комплекс и сцену с трибуной, предусмотрена и организация клумб. В Пушкинском сквере появятся новые лавочки, освещение и будет разбит красивый городской палисадник с рододендроном, вишней, розами и другими растениями. Зеленую зону здесь также украсит альпийская горка из натурального природного камня. По-настоящему вторую жизнь получит сквер имени Адмирала Невельского: строители благоустроят пешеходные дорожки и отремонтируют лестницу, установят качели и детскую горку. Изюминкой этого обновленного места отдыха станет памятник, посвященный детям войны (он уже готов и ждет своего часа). Кроме этого, ландшафтные дизайнеры высадят в этом сквере саженцы жасмина, абрикоса, магнолии и сосен.

При благоустройстве скверов запланирована установка там точек доступа Wi-Fi и камер наблюдения. В планах также – обустройство парковок и необходимой инфраструктуры для маломобильных слоев населения.

Обновление на этапе реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды коснулось и работ по благоустройству дворовых территорий. Планируется, что они будут выполнены на условиях 5%-ного софинансирования собственников многоквартирных домов. В сентябре будет собрана общественная комиссия с представителями всех уровней власти, общественности и депутатов, которая определит список дворов, подлежащих ремонту.

Владивостоку на данную программу выделено 94 миллиона рублей. В приоритете будут территории, за которые проголосовало большинство жителей.

В следующем году в рамках реализации Всероссийского проекта планируется благоустройство пространства на сопке Бурачка, общественной территории на улице Енисейской и парка на острове Попова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]