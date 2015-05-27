Как обезопасить себя от действий мошенников при покупке полиса ОСАГО

Автомобиль является самым популярным видом имущества, который страхуют граждане России, поэтому следует быть внимательным при приобретении полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). По данным Российского союза автостраховщиков, три дальневосточных субъекта оказались в первой двадцатке рейтинга проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов. Как уберечь себя от действий мошенников при покупке полиса?

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России, покупая полис ОСАГО, в первую очередь необходимо проверить, имеет ли выбранная страховая компания действующую лицензию. Сделать это можно на сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Проверить участника финансового рынка» или на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

Приобретайте полис ОСАГО в надёжном месте: в официальном офисе продаж страховщика или страхового агента, а также на официальном сайте лицензированной страховой компании, на который лучше переходить с сайта РСА.

Заключая договор ОСАГО через страхового агента, обратите внимание на его доверенность – она должна быть действующей, в ней не должно быть помарок или исправлений. Более того, сфотографируйте и самого агента, и его доверенность, поскольку снимки, в случае обнаружения каких-либо нарушений, могут быть полезны в качестве доказательств.

Электронный полис приобретайте только самостоятельно на сайте страховой компании. Не давайте посредникам доступ к вашему личному кабинету и персональным данным. Помните, что предоставление посреднических услуг при заключении электронного договора ОСАГО, в том числе и со стороны официальных страховых агентов, незаконно.

Нередки случаи, когда мошенники создают сайты-клоны, по внешнему виду или названию адресной строки практически идентичные официальному сайту компании. Доверчивые граждане вводят свои личные данные, переводят злоумышленникам денежные средства, однако сам полис ОСАГО не получают.

Прежде чем оплачивать услугу, ещё раз убедитесь, что вы находитесь на сайте действующей страховой компании. Сегодня в поисковой системе «Яндекс» действует специальная маркировка — зелёный круг с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ». Такое обозначение в поисковике имеет адрес сайта каждой законопослушной страховой компании.

Если при заключении договора в офисе, у агента или на сайте вы увидите хотя бы одну ошибку в данных самого полиса ОСАГО – названии страховой компании, номере полиса, марке или госномере машины — не приобретайте полис, поскольку он в случае аварии от убытков не защитит.

Проверить, какой страховой компании принадлежит бланк (номер) приобретаемого или уже приобретенного полиса, можно на сайте РСА при вводе серии и номера бланка полиса ОСАГО.

С 2018 года на каждом полисе ОСАГО, оформленном на бумажном бланке, в целях дополнительной защиты от подделки в правом верхнем углу наносится QR-код. Считать его можно при помощи специального приложения на смартфоне.

Российский союз автостраховщиков по итогам 2017 года составил рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов, согласно которому три дальневосточных субъекта оказались в зоне риска: Амурская область расположена на восьмом месте рейтинга, Приморский край — на 12-м, Камчатский край — на 18-м месте. Это значит, что жителям указанных регионов надо быть особенно бдительными при покупке полисов ОСАГО. Хабаровский край попал на 39 позицию, Еврейская автономная и Магаданская область — на 59 и 64 позициях соответственно. Замыкают всероссийский рейтинг Чукотский АО, Сахалинская область и Республика Саха (Якутия).

Если вы всё же стали жертвой мошенников при покупке полиса ОСАГО, необходимо не только обратиться в полицию, но и оформить новый страховой полис — на этот раз подлинный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]