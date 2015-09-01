Земляные работы ограничат во Владивостоке
На время подготовки и проведения четвертого Восточного экономического форума с 7.00 9 сентября и до 14.00 14 сентября 2018 года вводятся ограничения на проведение земляных работ на участке 725-730 километры автодороги А-370 «Уссури» и автодороги А-371 Владивосток – остров Русский.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, ограничения вводятся на проведение дорожно-мостовых и земляных работ. Исключение составят экстренные аварийно-восстановительные работы.
В настоящее время Приморье активно готовится к проведению форума. Планируется, что в ВЭФ–2018 примут участие не менее 6 тысяч гостей – представители более 60 иностранных государств, самыми многочисленными из которых будут делегации Японии, Китая, Республики Корея, Индии, Монголии, США, Швейцарии, Великобритании и Франции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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