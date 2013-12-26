Дополнительные автобусы будут ходить на остров Русский в новом учебном году

В новом учебном году, который в ДВФУ стартует 15 сентября, студентов и преподавателей вуза на остров Русский будут доставлять пять дополнительных автобусов «MAN». Как сообщает городская администрация, на предприятии «ВПОПАТ-1» нашли возможность отремонтировать неисправные машины. По два немецких автобуса уже работают на маршрутах № 98Д и № 98Ц, еще один выйдет на 15-й маршрут в ближайшие дни.

Еще один дополнительный автобус «Луидор» вышел несколько дней назад на маршрут № 63 «Маяк – Приморский океанариум». Его также смогли отремонтировать специалисты «ВПОПАТ-1».

Всего на линии город – остров Русский сегодня работают более 50 автобусов, это восемь городских маршрутов: № 15, 22, 29, 63, 74, 75, 76 и 77. В часы пик на этих маршрутах, как и на остальных городских направлениях, число пассажиров резко увеличивается и может возникать кратковременная напряженность. Как показали проверки, это время перед началом занятий (с 7.50 до 8.10) и после окончания четвертой пары (с 15 до 15.30).

Во Владивостоке идет планомерная работа по модернизации общественного транспорта. Один из пунктов реформы – обновление автобусного, а также трамвайного парка. По подсчетам специалистов, городу необходимо 200 автобусов и 10 трамваев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]