В Приморье решаются проблемы резервного водоснабжения населения края

«Приморгеология» начинает поиски подземных вод для обеспечения резервного водоснабжения на случай чрезвычайной ситуации для населения г. Большой Камень Приморского края. Поиски пройдут на участке площадью 16,7 км2 в пределах двух километров от населенного пункта.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Росгеология», специалисты АО «Дальневосточное ПГО» уже решили проблему резервного водоснабжения для целого ряда населенных пунктов региона: Кавалерова, Рудного, Хрустального, Фабричного, Горнореченского.

Работы в районе Большого Камня рассчитаны на три года и продлятся с III квартала 2018 г. по IV квартал 2020 г. За это время специалистам «Дальневосточного ПГО» предстоит собрать и систематизировать гидрогеологические, геологические, геофизические и дистанционные материалы по ранее выполненным исследованиям, провести рекогносцировочное гидрогеологическое обследование территории перспективных участков, а также выполнить комплекс гидрологических работ, наземную геофизику, бурение гидрогеологических скважин, гидрохимическое опробование поверхностных и подземных вод и лабораторные исследования проб воды. Помимо этого, будет проведено обследование действующих водозаборов по добыче подземных вод и техногенных источников их загрязнения. Планируется оценить запасы по категории С2.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]