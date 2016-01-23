Рубрика "Спорт": Дуатлон на Русском
На Дальнем Востоке такой формат соревнований пока только начинает завоевывать своих поклонников. Но каждый год вышедших на дистанцию смельчаков становится больше. В Приморье побороться за медали стараются не менее четырех раз за сезон. Подробности - в рубрике "Спорт" с Максимом Каленником.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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