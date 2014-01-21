Во Владивостоке орудуют мошенники-электрики

Во Владивостоке процветает новый вид мошенничества. Неизвестные под видом сотрудников Дальэнергосбыта предлагают жителям города заменить старый счетчик на новый. Прибор, как говорят звонящие мошенники, можно приобрести самостоятельно по указанному ими адресу или перевести деньги на счет, предоставив работу специалистам.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, по информации ДЭК, организация к таким звонкам отношения не имеет.

Как рассказала жительница Владивостока Юлия, которой позвонили мошенники, лжесотрудники обратились к ней по имени и отчеству и уведомили, что пора менять электросчетчик. Необходимый прибор − «Меркурий-201», по словам «специалистов», можно приобрести на Деревенской, 18а за 2340 рублей или перевести деньги на счет для его покупки. Затем ей предложили определиться с датой и временем установки.

Юлия отмечает, что предложенная услуга показалась подозрительной. Информацию о модели счетчика девушка нашла в интернете: «Дело в том, что «Меркурий-201» − однотарифный счетчик, а сейчас ставят двухтарифные, и менять их не скоро, межповерочный интервал − 16 лет. В единой справочной Дальэнергосбыта ответили, что данные о сроках замены счетчиков находятся у них и установленный прибор проработает до 2021 года. А менять новый счетчик на счетчик старого образца вообще не имеет смысла».

Напомним, недавно Фрунзенский районный суд приговорил жителя Владивостока, который представлялся электриком Дальневосточной энергетической компании и предлагал заменить счетчики в квартирах, к 1 году 10 месяцам колонии за мошенничество.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]