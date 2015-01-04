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Автомобиль взорвался около жилого дома во Владивостоке (видео)

21 августа около 12 часов дня во Владивостоке возле дома по адресу Тухачевкого, 72 взорвался автомобиль, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт newsbox24.tv. От взрыва в некоторых квартирах повылетали окна.

По свидетельству очевидцев, водитель, находившийся внутри машины, сильно пострадал. Приехавшие врачи скорой помощи проводили ему реанимационные действия и затем увезли в больницу.

Сейчас место происшествия оцеплено полицией, информация уточняется.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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