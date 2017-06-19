За прошедшие сутки в Приморье в ДТП погибли два человека

За прошедшие сутки на территории Приморского края зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие: 67 с материальным ущербом, 10 — с пострадавшими. Два человека погибли, 12 получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 131 транспортное средство. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства в районе 43 км автодороги Уссурийск—Пограничный. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, за рулем автомобиля Тойота Хариер находился 23-летний мужчина с 5-летним стажем вождения. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. В салоне автомобиля находился 71-летний мужчина, в результате автоаварии он получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия, до приезда бригады скорой помощи. У водителя врачи диагностировали травмы головы и грудной клетки, его жизнь вне опасности. По факту происшествия проводится проверка.

В дежурную часть отдела МВД России по Чугуевскому району поступило сообщение о наезде на пешехода. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что за рулем автобуса Исузу находился 60-летний мужчина. Водитель двигался со стороны села Осиновка в направлении поселка Рудная Пристань. В районе270 километра автодороги Осиновка-Рудная Пристань водитель совершил наезд на пешехода. Обстоятельства происшествия уточняются. Устанавливается личность погибшего.

На момент ДТП стаж вождения водителя автобуса составил 19 лет, в 2018 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчина не привлекался. По факту автоаварии проводится проверка, предстоит установить в следствие чего наступила смерть пешехода.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]