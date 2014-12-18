Героя 10-минутной схватки с тигром суд приговорил к четырем "2"

Ольгинский районный суд вынес приговор жителю Кавалеровского района, который осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного нарезного оружия). "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Как установлено в судебном заседании, 27 января 2018 года фигурант с целью добычи особо ценного дикого животного, принадлежащего к видам, занесенным в Красную книгу РФ, произвел не менее двух выстрелов в самца подвида амурский тигр, который является объектом первой категории угрозы исчезновения. В результате таких действий животному причинены два огнестрельных ранения (в области головы в районе носовой пазухи и на правой задней конечности в районе предплюсны).

Однако фигуранту не удалось довести умысел до конца, поскольку раненый тигр сумел скрыться в лесном массиве.

Продолжая свои незаконные действия, на следующий день злоумышленник продолжил выслеживать и преследовать раненое животное. Обнаружив тигра, охотник вновь произвел в него выстрел имевшимся при нем нарезным огнестрельным оружием, причинив огнестрельное ранение в районе предплюсны.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанных действий, направленных на добычу особо ценного животного, принадлежащего к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, охота на которых полностью запрещена, и незаконный оборот огнестрельного оружия. За содеянное он приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме этого, суд взыскал с фигуранта порядка 2,2 млн рублей в счет возмещение экологического ущерба (в обеспечительных целях на имущество охотника наложен арест).

Следует отметить, что после второй попытки застрелить тигра, раненое животное набросилось на стрелявшего в него мужчину. В этот момент знакомый охотника, опасаясь за жизнь последнего, не имея умысла на незаконную добычу тигра, действуя в состоянии крайней необходимости (в связи с чем он не привлекался к уголовной ответственности), произвел два прицельных выстрела в животное, повлекшие его смерть.

"Вести:Приморье" рассказывали об этой трагической истории в сюжете "Приморский охотник рассказал о "нереальной" схватке с тигром".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]