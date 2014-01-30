«Вести: Приморье»: Выставка картин молодой художницы работает в медцентре на о. Русский
Во Владивостоке открылась выставка молодого автора Виктории Поезд. Это выпускница художественного училища, и то, что сначала кажется псевдонимом, на самом деле — ее настоящая фамилия. Экспозиция разместилась в галерее медицинского центра, где посетители могут отвлечься от забот, разглядывая картины в стиле японской анимации и молодежной субкультуры. Поближе картины можно рассмотреть в видеорепортаже наших корреспондентов в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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