«Вести: Приморье»: Выставка картин молодой художницы работает в медцентре на о. Русский

Во Владивостоке открылась выставка молодого автора Виктории Поезд. Это выпускница художественного училища, и то, что сначала кажется псевдонимом, на самом деле — ее настоящая фамилия. Экспозиция разместилась в галерее медицинского центра, где посетители могут отвлечься от забот, разглядывая картины в стиле японской анимации и молодежной субкультуры. Поближе картины можно рассмотреть в видеорепортаже наших корреспондентов в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]