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За прошедшую неделю сотрудники ГАИ привлекли к ответственности 255 нетрезвых приморских водителей

За прошедшую неделю сотрудники ГАИ привлекли к ответственности 255 нетрезвых приморских водителей

Фото: nversia.ru

За прошедшую неделю в регионе выявлены и отстранены от управления транспортными средствами 255 нетрезвых водителей: 150 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 95 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

10 правонарушителей  управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно, эти водители  будут привлечены к уголовной ответственности.

В четырех случаях пьяная езда спровоцировала дорожно-транспортные происшествия, в результате которых пострадали четыре человека. Автоаварии произошли в Кировском районе, Дальнегорском, Артемовском и Уссурийском городских округах.

Так, 16 августа в городе Уссурийске под колесами автомашины пострадал 8-летний мальчик. 20-летний мужчина, совершивший наезд на ребенка, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, в отношении него составлен соответствующий административный материал по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ, автомобиль поставлен на специализированную стоянку.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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