Вот уже больше 40 лет поправлять здоровье жителям Хасанского района помогает Валентина Иванова. Физиотерапевт не просто высочайшей квалификации, но и большой доброй души, которая помогает пациентам выздоравливать быстрее.

То, что свое отделение Валентина Иванова искренне любит, видно сразу. Она с гордостью показывает хитрые аппараты и устройства, и пусть далеко не все они суперсовременные, но тем не менее здесь всё исправно работает на благо людей. Валентину Иванову можно назвать "королевой токов", ведь у нее каждый пациент на своей волне.

Валентина Иванова, заведующая физиотерапевтическим отделением Хасанской центральной районной больницы: «Вот у нас тут разные токи. Такой электромассаж. Есть посильнее, у нас некоторые мужчины пожестче любят».

Здесь делают несколько десятков процедур. Со всеми справляется девять человек. Их помощи каждый день ждут примерно 100 пациентов. А во время эпидемии или наплыва туристов эта цифра увеличивается почти вдвое. Впрочем здесь готовы помочь каждому.

Валентина Иванова, заведующая физиотерапевтическим отделением Хасанской центральной районной больницы: «Отдыхайки приезжают, вот они как-то с культурой страдают, с ними тяжело, а наши, мы их все знаем, и с ними все хорошо. Вот начмед наш говорит: «Наше отделение - это отделение, где любят людей»».

Сохранению здоровья приморцев Валентина Иванова посвятила всю сознательную жизнь. Она родилась в Анучино, закончила педиатрическое отделение Владивостокского медицинского университета, потом вместе с мужем, хирургом, работала в Арсеньеве. Ну, а затем они перебрались в Славянку. И Валентина Иванова решила с педиатра переучиться на физиотерапевта.

Валентина Иванова, заведующая физиотерапевтическим отделением Хасанской центральной районной больницы: «По детишкам не скучаю, они же все здесь - так же лечатся, в медицине вообще что главное - пациентов любить. Если любишь, то все у тебя будет получаться».

Несмотря на то, что стаж Валентины Ивановой составляет уже больше 40 лет, на заслуженный отдых она уходить не собирается. Так что здоровье хасанцев еще долго будет под надежной защитой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]