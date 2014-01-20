МЧС: Девять пожарных тушили загоревшийся автомобиль во Владивостоке

21 августа в 11.31 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о пожаре в районе дома по адресу Тухачевского, 72. Здесь загорелся легковой автомобиль. В 11.49 пожар был локализован, а в 12.15 полностью ликвидирован. При тушении было задействовано девять человек личного состава и три единицы техники. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС.

На месте работают органы дознания МЧС России совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Обстоятельства возникновения пожара уточняются.

Напомним, во Владивостоке возле дома на ул. Тухачевского, 72 взорвался «Тойота Пробокс». По предварительной информации, взорвались газовые баллоны. Автомобиль буквально разорвало на части. Водитель получил серьезные ожоги.

Подробности с места происшествия смотрите в 15.40 в программе «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]