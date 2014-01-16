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Жителя Находки будут судить за незаконный лов краба

Жителя Находки будут судить за незаконный лов краба

Житель Находки обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (за исключением водных биологических ресурсов континентального шельфа РФ и исключительной зоны РФ), если это деяние совершено с применением самоходного транспортного плавающего средства).

По версии органа предварительного следствия, преступление совершено в конце июня 2018 г. в заливе Петра Великого Японского моря. Как сообщает прокуратура Приморского края, используя катер и не имея специального разрешения на добычу водных биологических ресурсов, фигурант осуществил незаконный вылов краба камчатского, тем самым причинив экологический ущерб на сумму свыше 42,5 тыс. руб.

Незаконные действия были пресечены сотрудниками ПУ ФСБ России по Приморскому краю.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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