В Приморье найден ребенок, которого искал отец, проживающий за границей

В Приморье судебные приставы оперативно установили местонахождение ребенка, разыскиваемого в рамках поступившего из Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки запроса о розыске ребенка, незаконно перемещенного в Россию. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.

По имеющейся информации, после развода родителей шестилетний мальчик остался проживать с матерью, поддерживая связь с отцом. До того, как супруги развелись, вся семья проживала на территории иностранного государства. Вскоре мать ребенка вышла замуж за гражданина Российской Федерации и приняла решение переехать к нему, покинув свое прежнее место жительства. Имея на руках решение суда иностранного государства, разрешающее выезд ребенка за границу, мать и сын выехали в Россию. Однако в июле этого года отец ребенка в судебном порядке отменил предыдущее решение суда о разрешении выезда сына за границу и обратился в государственные органы своей страны для решения вопроса о дальнейшем общении с ребенком.

На основании документов, поступивших в УФССП России по Приморскому краю, было возбуждено исполнительное производство о розыске ребенка, в рамках которого было заведено разыскное дело.

Проведя ряд разыскных мероприятий, направленных на установление места пребывания мальчика, сотрудники межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей оперативно выяснили местонахождение ребенка, а также его матери. Ей было вручено уведомление о возможности мирного урегулирования ситуации с бывшим супругом. Разыскное дело прекращено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]