«Ростелеком» делает дома приморцев умнее и безопаснее

Около полутора тысяч семей Приморского края выбрали услугу «Видеонаблюдение» от «Ростелекома», которая помогает дистанционно контролировать происходящее дома из любой точки мира.

Решение включает цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Абонент может установить и активировать камеру самостоятельно.

Услугой можно управлять в режиме реального времени через бесплатное мобильное приложение и интуитивно понятный web-интерфейс из любой точки мира, где есть интернет. В личный кабинет абонента можно добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в помещениях и вне их даже в разных регионах.

«Комплексное решение «Умный дом. Видеонаблюдение» – одно из лидирующих решений на рынке. Только за последние пять месяцев количество пользователей услуги выросло в 6 раз. Этот сервис позволяет клиенту решать множество важных задач, например, контролировать работу няни или ход ремонта, возвращение детей из школы, присматривать за домашними животными, а также многое другое», – отметил директор по работе с массовым сегментом Приморского края ПАО «Ростелеком» Антон Гриднев.

Облачная платформа хранения и обработки видео позволяет хранить в архиве видеозаписи в течение 7 дней. Предусмотрена система автоматической записи с камеры при срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры (с автоматическим уведомлением в мобильном приложении или через SMS).

«Ростелеком» обеспечивает пользователям круглосуточную техническую поддержку по телефону.

При покупке камеры в рассрочку до 31.12.2018 услуга «Видеонаблюдение» предоставляется в подарок на два года при ежемесячных выплатах 300 рублей или на 12 месяцев при единовременной выплате 4990 рублей.

В стоимость услуги включено облачное хранилище на семь дней.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]