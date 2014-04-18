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Житель Приморья забил стулом свою сожительницу до смерти

Житель Приморья забил стулом свою сожительницу до смерти

Фото: Политика Сегодня

В Находке перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в причинении смерти своей сожительнице. Как сообщает прокуратура Приморского края, ранее судимый местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей.

По версии следствия, преступление совершено в начале июня 2018 г. в квартире по ул. Школьной в г. Находка, где фигурант находился вместе со своей сожительницей. В ходе распития спиртного, будучи недовольным поведением и высказываниями женщины, он сначала ударил ее рукой, после чего сломал стул, взял его фрагмент и стал наносить им удары по голове и телу. В результате таких действий потерпевшей были причинены различные телесные повреждения, в том числе ушибы, обширные кровоизлияния в области передней брюшной стенки, кровоизлияния в стенку тонкого кишечника. Спустя некоторое время потерпевшая умерла от полученных травм и ушибов внутренних органов, осложнившихся травматическим шоком.  

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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