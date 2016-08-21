Анонс на 22 августа
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации.
22 августа с 14.00 до 16.00 во Владивостоке на Спортивной набережной состоится концертно-развлекательная программа, посвященная Дню флага РФ, викторины и подарки.
22 августа с 9.00 до 10.30 во Владивостоке на Спортивной набережной (деревянные настилы) - бесплатные тренировки по йоге от World Class.
22 августа с 19.00 во Владивостоке на стадионе «Динамо» - матч ФК "Луч" (Владивосток) - ФК СКА-Хабаровск. 1/32 финала Кубка России по футболу сезона 2018/19.
22-27 августа бухта Триозерье, б/о «Азимут» (Партизанский р-н). Открытое личное первенство Находкинского городского округа по спортивному ориентированию «Кубок Триозерья».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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