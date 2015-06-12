Моряки с судна "Палладий" в Пусане просят помощи в возвращении в РФ
Дальневосточная организация профсоюза подготовила обращение в Приморскую транспортную прокуратуру, чтобы помочь экипажу вернуться на родину.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, пять моряков с российского судна "Палладий", которое находится в Пусане (Южная Корея), обратились в профсоюз с просьбой помочь вернуться в Россию и получить полный расчет по зарплате. Моряки уже в течение двух месяцев после окончания сроков действия их трудовых контрактов не могут уехать на родину.
Как сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов, пятеро моряков настоятельно просят помочь им репатриироваться в Россию и сделать полный расчет по заработной плате, с этой же просьбой они обратились в генеральное консульство РФ в Южной Корее. В свою очередь, Дальневосточная организация профсоюза подготовила обращение в Приморскую транспортную прокуратуру, чтобы помочь экипажу вернуться на родину.
Первая жалоба от восьми членов экипажа танкера "Палладий" поступила в профсоюз в конце июня. Моряки сообщали, что в течение пяти месяцев работодатель не выплачивает им зарплату в полном объеме. После обращения профсоюза в Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России и в инспекцию Международной федерации транспортных рабочих в порту Пусан большая часть долга по заработной плате, который на тот момент составлял около 250 тыс. рублей, морякам была выплачена.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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