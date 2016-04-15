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В Уссурийске не зафиксировано значительных подтоплений

Прошедшие осадки не вызвали значительных подтоплений в Уссурийске и в окрестных селах, все реки находятся в берегах. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В диспетчерской МУП «Уссурийск-Водоканал» сообщили, что нарушений в системах водоснабжения и канализации города нет. Аварийных отключений не было. Специалисты Водоканала в районе «Семи ветров» установят помпу для откачки воды на случай экстренного подъема уровня реки.

По информации МУП «Уссурийск-Электросеть», служба работает в штатном режиме. Вследствие того, что на улице Волочаевской вышел из строя электрокабель, ночью без света остались несколько домов на улицах Волочаевская, Тургенева, Комсомольская и в переулке Корейский.  В течение двух часов электричество было восстановлено.

Напомним, по данным ФГБУ «Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период 21-24 августа в Уссурийском городском округе  ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Телефон Единой дежурной диспетчерской службы – 112.  

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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