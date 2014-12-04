"Адыгейский" сыр делали с нарушением массовых долей

Специалистами «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Россельхознадзора в рамках выполнения государственного задания выявлена партия сыра, не отвечающая требованиям ГОСТов. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Сырный фальсификат производили в селе Заречное Октябрьского района Приморья.



Так, согласно результатам лабораторных испытаний, в образце пробы, отобранной от партии продукции сыра мягкого «Адыгейского» (ГОСТ 32263-2013), произведенного индивидуальным предпринимателем из села Заречное Октябрьского района, обнаружено несоответствие содержания массовых долей лауриновой и каприновой кислот требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», что свидетельствует о фальсификации указанной продукции. Общий объем партии составил 50 кг.



После получения результатов исследований информация о выявлениях была внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.



Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по факту выявления направило письмо о проведенном изъятии некачественной продукции хозяйствующему субъекту по месту отбора проб и производителю молочной продукции.



В отношении индивидуального предпринимателя, изготовившего этот продукт, будет направлено письмо в Росаккредитацию об отзыве декларации о соответствии Евразийского экономического союза на данную продукцию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]