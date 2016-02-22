Отдыхающие массово бегут с пляжей Хасанского района (фото)

Во вторник, 21 августа, Приморье снова накрыли дожди. В Хасанском районе вода в реке Раздольной поднялась, по дорогам потекли ручьи, ветки деревьев вдоль трассы поломало. Автомобили потянулись с пляжей, отдыхающих на побережье стало заметно меньше даже в Андреевке, которую ливни почти не затронули.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, сегодня в реке Раздольной начала подниматься вода. По всей хасанской трассе шел очень сильный дождь, в районе Кравцовки лил так сильно, что дворники автомобиля переставали справляться. Отдыхавшие в бухтах Хасанского района жители Приморского, Хабаровского краев и Амурской области массово стали покидать побережье.

От Занадворовки до Барабаша начало заливать дорогу. Вдоль обочин текли ручьи, и если попасть туда колесом, можно было потерять управление. В Барабаше ветром поломало ветви деревьев.

Сейчас дождь в Хасанском районе прекращается. Дорога местами разбита, несколько таких участков встречается после Нарвинского перевала, но не затоплено. Отдыхающих на пляжах стало заметно меньше.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]