Во Владивостоке открылась выставка молодого автора Виктории Поезд. Она выпускница художественного училища, и то, что некоторым кажется псевдонимом, на самом деле — ее настоящая фамилия. Как соответствует она образу художника, и чем экспозиция удивляет зрителя — в репортаже далее.

Название выставки — «Я прогуляю». Прогулять друга (а тем более, зрителя) по своему сокровенному миру готов не каждый. Но на персональной выставке художника всё его тайное становится явным. На картинах Виктории — образы в духе японской анимации и молодежной субкультуры.

Горазда Лунекова, искусствовед, куратор выставки: «Ей 21 год, она студент 4 курса Владивостокского художественного училища — группа преподавателя Заслуженного художника России Евгения Макеева, и работы, представленные на этой выставке, — это особый ее личный внутренний мир».

В ее мире маленькие герои, готовые к подвигу. Бесстрашная слепая девочка на лесной дороге. Отчаянные мальчишки, прыгающие с крышу на крышу. Маленький принц в библиотеке один на один с великими умами. Несколько автопортретов удивляют своей несхожестью: на одном — ершистый подросток, на другом — роковая красотка. А в жизни Вика Поезд — трогательное существо с оленьими глазами и умной речью.

Виктория Поезд, художник: «Мне очень нравится моя фамилия, я очень часто подписываюсь чисто этой фамилией. Это одновременно и существительное как существующее, и одновременно я сама. Виктория Поезд».

На первый взгляд, она — полная противоположность своей фамилии. С локомотивом и электричкой — ничего общего.

Виктория Поезд, художник: «Я очень спокойный человек и прячу свои эмоции. Не видно, что я чувствую — я это не показываю, через картинки — еще может быть».

И все-таки стремление вперед — в характере Вики Поезд. Листы большого блокнота, где следы дырокола превращаются в звезды — словно билеты в пути за новыми впечатлениями. Для себя и зрителей. Выставка проходит в галерее медицинского центра. Некоторые посетители впервые оказываются среди картин.

Ксения Погорелова, зритель: «Случайно попала, вижу первый раз, но очень круто на самом деле. Чувствуется стиль и современность. В то же время есть такой смысл — очень интересно. Я обычно пробегаю, не смотрю по сторонам, а тут я остановилась и мне захотелось посмотреть. На самом деле, очень интересно».

Корней Драбязг, зритель: «Все эти работы — это просто мы в такой мультяшном, игрушечном проявлении».

Виктория Поезд, художник:

- Как вы представляете свое будущее?

– Быть художником и иллюстрации, в целом я люблю иллюстрацию.

В детстве Вика могла прогулять какое-то важное дело и остаться дома рисовать. Кто знает, что лучше для будущего художника. Может, прогуливая лекцию, он найдет урок в обыденной жизни, и именно это будет главным. «Я прогуляю» — первая выставка Виктории Поезд как предчувствие нового имени в творческих кругах Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]