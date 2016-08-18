Приморские поисковики провели разведку места падения транспортного самолёта Ли-2 в Советско-Гаванском районе

В ходе заключительного этапа межрегиональной поисковой экспедиции "Навечно в небе", участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" провели разведку места падения транспортного самолёта Ли-2 в Советско-Гаванском районе. Поездка к месту падения транспортника стала самой сложной не только в самой экспедиции, но и среди остальных выездов уходящего сезона.

"Когда мы планировали маршрут в район падения самолёта, мы, как и все опытные поисковики, делали поправки на местность, погоду, форс-мажорные обстоятельства. Но немножко не подрасчитали, - рассказывает командир Поискового объединения "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский, - Вначале от города Советская Гавань нам пришлось проехать на подготовленной машине 220 километров до места высадки в тайге, затем 16 километров по реке и дикому лесу до самого самолёта".

Когда команда поисковиков прибыла на место, времени на долгие полевые работы почти не оставалось. Поэтому, было принято решение провести экстренную поисковую разведку местности и установить номера крылатой машины и её двигателей. На данный момент этот самолёт стал одним из самых загадочных на счету "АвиаПоиска".

Когда произошла катастрофа, транспортник перевозил два авиационных мотора АМ-34НБ. Такие устанавливались на летающих лодках МБР-2. Судя по хорошо сохранившимся лопастям обоих моторов, они не крутились. Экипаж стал садить тяжело гружённую машину на берёзовый лес в долине реки, но самолёт с остановившимися моторами плохо слушается рулей. Ли-2 долго не планировал, он ударился почти плашмя, при этом, один из лежащих в салоне моторов АМ-34НБ, сорвало с креплений, и он всей массой влетел в кабину лётчиков, смяв её до самого носа, и перемолотив весь приборный ряд.

"Судя по изломанным креслам, штурвалам и раскрошенной приборной панели, выжить экипажу не удалось, - рассуждает о последствиях катастрофы участник экспедиции Игорь Тетерин. - Сразу после удара о землю фюзеляж самолёта в прямом смысле разорвался на куски и загорелся. Вся центральная часть самолёта выгорела полностью до земли. Скорее всего, сгорел и стрелок-радист в своей турели".

Теперь приморским поисковикам, после такой уникальной находки, предстоит подготовить запрос в архив, чтобы установить принадлежность крылатой машины, и выяснить, что стало с погибшими лётчиками. Это сейчас основная загадка, так как никаких личных вещей и парашютного снаряжения, являющегося непременным атрибутом членов экипажей ВВС, на месте не обнаружено. По модификации транспортника поисковики предполагают, что катастрофа могла произойти не позже 1949 года. Среди обломков турели был обнаружен патрон пулемёта УБТ 1941 года выпуска, а один из моторов выпущен в 1942 году.

Работа в рамках реализации проектов "Навечно в небе" ПО "АвиаПоиск", и «Небо Родины» «Поискового движения России» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]