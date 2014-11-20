Незаконный вывод более 1 млн рублей за границу выявлен в Приморье

Факт невозврата более 1,2 млн рублей из-за рубежа в Россию установили уссурийские таможенники. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.

Российская организация импортировала в Китай березовый гриб – чагу на сумму свыше 1,2 млн рублей. Однако в установленный контрактом срок деньги не поступили на счет экспортера, который не предпринял всех необходимых мер для их получения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу таможни.

Тем самым компания нарушила валютное законодательство Российской Федерации, совершив административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст.15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]