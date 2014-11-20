Незаконный вывод более 1 млн рублей за границу выявлен в Приморье
Факт невозврата более 1,2 млн рублей из-за рубежа в Россию установили уссурийские таможенники. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.
Российская организация импортировала в Китай березовый гриб – чагу на сумму свыше 1,2 млн рублей. Однако в установленный контрактом срок деньги не поступили на счет экспортера, который не предпринял всех необходимых мер для их получения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу таможни.
Тем самым компания нарушила валютное законодательство Российской Федерации, совершив административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст.15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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