Борис Кубай назвал два сценария удара тайфуна «Сулик» по Приморью

Эта неделя очень неспокойна в погодном плане для всего Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Примгидромета, сегодня экс-тайфун «Румбия» окончательно потерял свои силы и уже в виде циклона вышел на Приморский край, стоит ли ждать чего-то подобного от тайфунов «Сулик» и «Симарон»? Об этом рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай:

"Сейчас оба тайфуна идут след в след в северо-западном направлении в сторону Жёлтого моря. Изменить свою траекторию, скажем, на восточную или даже северную они не могут из-за блокирования тихоокеанским антициклоном.

Таким образом, первый из них, «Сулик», подойдёт к Корейскому проливу уже завтра, 22 августа, примерно в 19.00 по Владивостоку.

Надо сказать, что примерно до 30 параллели тайфуны ведут себя достаточно предсказуемо и различные модели прогнозирования погоды уверенно улавливают их повадки. А дальше, в более северных широтах, с тайфунами происходят метаморфозы, с которыми различные математические модели справляются по-разному.

- Какие версии дальнейшей траектории тайфуна «Сулик» на сегодня существуют, и чем они обусловлены?

— В нашем распоряжении имеется 8 гидродинамических моделей, созданных учёными и специалистами разных стран. Каждая из них имеет свои граничные условия и шаг «сетки» от нескольких километров до нескольких десятков километров. Результаты расчётов по каждой из них на сегодня делятся на два варианта: согласно первому из них тайфун выходит на Китай, в район города Хуньчунь и там окончательно прекращает своё существование, согласно второму — тайфун направляется через Корейский полуостров строго на север, вдоль российско-китайской границы в направлении на Хабаровск.

Чем ближе тайфуны поднимаются с юга к 30 широте, тем большее влияние на них оказывают тихоокеанский антициклон и тропосферный циклон со сформированной ими фронтальной зоной.

Если барический гребень от тихоокеанского антициклона будет продолжать усиливаться и распространяться с востока на запад на Жёлтое море и далее на материк и при этом высотная фронтальная зона не начнёт опускаться с севера на юг, в направлении на Жёлтое море, тайфун «Сулик» на Приморье не выйдет, его конечной точкой будет Китай.

Если же антициклон своё распространение на запад прекратит в районе Корейского пролива и начнёт распространяться на север, на Приморье или Сахалин, а тропосферный вихрь направит своё влияние на Жёлтое море — тогда тайфун пойдёт на Приморье.

Если при этом он ещё и «сядет» на фронтальную зону — произойдёт регенерация тайфуна и он получит второе дыхание. Конечно, наиболее опасен для Приморья именно второй вариант. Логика распространённого нами штормового предупреждения исходит именно из него.

Первый, «китайский» вариант, более мягкий.

- Что при этом будет происходить с тайфуном «Симарон»?

— По одному варианту, с остановкой предыдущего собрата в районе Хабаровска, путь на север будет ему уже заблокирован и он пойдёт над Японским морем в район острова Хоккайдо, несколько задев при этом юго-восточную часть Приморья. Согласно другому варианту, он, заполняясь, приблизится к Владивостоку и прекращает своё существование.

- Можно надеяться, что с 25 августа погода в Приморье начнёт улучшаться?

— Да, но 26 августа по югу может пройти небольшой волновой циклон с дождями, а 27–28 августа ожидается хорошая погода. Ну а дальше к Жёлтому морю может подойти очередной тайфун, но о нём поговорим позже".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]