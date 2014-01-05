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За неделю в Приморье выявили 20 человек, находившихся в розыске

За неделю в Приморье выявили 20 человек, находившихся в розыске

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю

Росгвардейцы за минувшую неделю по подозрению в совершении различных правонарушений доставили в отделы полиции 173 человека, из них 44 по подозрению в совершении преступлений, 108 - за совершение административного правонарушения. По ориентировкам стражи порядка выявили 20 человек, находившихся в розыске.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Росгавардии по Приморскому краю, за неделю на пульты централизованной охраны поступили 58 сигналов с охраняемых объектов. На все случаи сработки тревожной сигнализации группы задержания прибывали своевременно, не допустив фактов проникновения на охраняемую территорию.

В г. Уссурийске в ночное время к наряду вневедомственной охраны подошел местный житель и пожаловался на поведение странного молодого человека. Прохожий предположил, что у парня при себе могут находиться запрещенные к гражданскому обороту вещества. Уже через пару минут на улице Ушакова росгвардейцы обнаружили подходившего под описание мужчину. На вопрос сотрудников вневедомственной охраны о наличии запрещенных препаратов 18-летний местный житель ответил категоричным отказом. В ходе досмотра в кармане шорт молодого человека были обнаружены несколько свертков в фольгированной бумаге. Подозреваемый в совершении наркотического преступления доставлен в отдел полиции.

В подразделения лицензионно-разрешительной работы Приморского края за неделю поступили 876 заявлений на оказание государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности. Специалисты отмечают высокую информационную грамотность жителей Приморья – 844 заявления (96,3%) поданы через Единый портал госуслуг. В плановом режиме сотрудниками лицензионно-разрешительной работы за неделю предоставлены 634 государственные услуги.


С уважением,
Татьяна Синицына
Пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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